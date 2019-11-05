Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечено на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Армия и оружие
Россия отреагировала на строительство новых баз США в Сирии
Попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы и противоречат международному праву.
Lenta.ru 05:35
Технологии
Минобороны получит систему видеосвязи от Ростеха
Минобороны РФ одобрило систему защищённой видеосвязи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO производства концерна «Автоматика» (входит в Ростех).
News.ru 05:34
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Происшествия
Рабочие пострадали из-за падения лифта в петербургском роддоме
Грузовой лифт с двумя рабочими упал во время проведения ремонтных работ в роддоме №18 в Невском районе Петербурга.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:45
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Шоу-бизнес
Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления
Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Политика
Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе
В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:22
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Политика
Украина потребовала вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.
Дождь вчера в 08:58
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.
RT на русском 05:47
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Армия и оружие
США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Иран с 6 ноября задействует центрифуги на объекте в Фордо, что запрещено ядерной сделкой.
REGNUM 03:22
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Общество
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений
Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Общество
В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог
Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31