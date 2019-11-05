с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Политика Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье Свердловский онкодиспансер массово покидают профессиональные врачи Свердловские больницы не согласны с претензиями по лечению онкобольных Бывшие сотрудники диспансера рассказывают, что причиной демарша могли быть профессиональные разногласия с новой администрацией.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Политика В Кремле обеспокоены очередным срывом разведения сил в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обеспокоенности из-за очередного срыва разведения сил в Донбассе.

Шоу-бизнес Названы гонорары российских звезд за корпоративы В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.

Авто Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Футбол Юрий Семин: надеюсь, что «Локомотив» создаст «Ювентусу» проблемы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин перед матчем четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" поделился о том, как его подопечные будут противостоять фавориту группы.

Кино «Терминатор» стал лидером американского проката Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.

Экономика Медведеву рассказали о новых рынках для российской продукции О новых рынках для российской продукции говорили Дмитрий Медведев и глава экспортного центра Андрей Слепнев.

Игры Показали геймплей Terminator: Resistance Издатель Reef Entertainment показал геймплей Terminator: Resistance. В ролике можно увидеть механику стрельбы и систему диалогов.

Политика Для смартфонов вводят обязательный российский софт Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Авто В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4 В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Происшествия Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.

Экономика Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".