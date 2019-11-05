с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Политика Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Технологии Лазеры помогут взломать умные устройства В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.

Футбол Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Общество Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.

Происшествия В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.