с чего всё началось

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж. В первую очередь украинская компания хочет пересмотреть транзитный тариф.

Политика США опасаются боевого применения искусственного интеллекта Россией Американский министр обороны Марк Эспер в ходе конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что потенциал России и Китая в сфере искусственного интеллекта постоянно увеличивается и это не исключает его применение в военной практике, предают РИА Новости.

Общество Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Кино Студия Хидео Кодзимы займётся производством фильмов Японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его студия планирует заняться производством фильмов.

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно "Лейпциг" играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая.

Интернет Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Авто АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Политика Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Армия и оружие NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.

Общество Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Экономика «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.

Происшествия Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.

Политика Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Здоровье Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.

Авто Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.