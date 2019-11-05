с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

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Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Футбол Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

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Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Общество Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова покинет свою должность Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.