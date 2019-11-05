с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Происшествия Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Политика В Кремле не обсуждался вопрос об отмене ЕГЭ Отвечая на вопрос журналиста, обсуждался ли вопрос отказа от ЕГЭ или нет, Песков отметил, что высказываются разные точки зрения на этот счет.

Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Политика Путин заявил, что Россия будет наращивать оборонный потенциал Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы современного вооружения, но "это не повод, чтобы кому-то угрожать".

Наука Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Происшествия СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

Технологии Роскосмос нашел место на Земле для имитации лунной базы Гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые будут строить лунную базу, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Общество КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.