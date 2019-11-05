с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Политика Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».

Авто Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.

Экономика ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Политика В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Общество ВЦИОМ: все меньше россиян доверяют полиции Как сообщили социологи, сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов, при этом в прошлом году показатель составлял 57%, а в 2017 году - 67%.

Футбол «Локомотив» примет «Ювентус» в рамках группового этапа Лиги чемпионов Футболисты "Локомотива" в среду постараются взять реванш у "Ювентуса" в домашнем матче в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Происшествия В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.

Общество Налоговая заблокировала счета Кержакова По данным базы ФНС «Банкинформ» счет Кержакова по состоянию на 5 ноября заблокирован в Санкт-Петербургском филиале АО «Альфа-банк».

Происшествия В Новотроицке задержан первый заместитель главы города В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.

Политика Президенты России и Казахстана встретятся 7 ноября в Омске Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.