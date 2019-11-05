с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Общество В ЕС идет активная разработка своей платежной системы — AFP Официально евросоюзные банки не подтверждают свое участие в разработке единой евросоюзной платежной системы (PEPSI, Pan-European Payment System Initiative), однако по данным источников AFP работа эта идет полным ходом и анки в нее вовлечены.

Происшествия СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.

Футбол Стадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.

Армия и оружие The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».

Происшествия В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Музыка Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье» Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".

Армия и оружие Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.

Происшествия На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.

Футбол «Челси» хочет купить форварда «Лиона» Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Англии, пишет Daily Mail.На 23-летнего игрока претендует "Челси".

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Общество В России подали иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей Рекордный иск в размере 100 триллионов рублей о компенсации морального вреда поступил в Первомайский районный суд Оренбургской области, передает ТАСС.

Общество Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира Маркетолог с даром художника: как Бернар Арно создал состояние в $100 млрд В марте, когда Forbes публиковал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд.

Происшествия Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.