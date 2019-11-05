с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Общество Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100-процентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Гаджеты Тренд на сборку ПК оживил рынок Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Общество Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.

Экономика Правительство предложило провести реновацию на Дальнем Востоке Кроме проведения реновации в нацпрограмме по развитию Дальнего Востока предлагается остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек (численность населения с 1991 году упала в 1,6 раза), создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года, увеличить суммарный коэффициент рождаемости, создать региональную авиакомпанию на базе воздушных судов местного производства.

Общество Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.

Экономика Тверская область увеличила ввод жилья на 75% По данным ЦИАН, с января по сентябрь 2019 года в Тверской области было введено 425 тысяч квадратных метров жилья, что на 75% больше прошлогодних показателей.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $63 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.

Общество Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Шоу-бизнес Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью На фото модель и модельер стоят без одежды и обнимаются. При этом Рустен закрасил интимные части их тел в фоторедакторе.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.