Политика
REGNUMГлава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ
Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.
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Линия «Нафтогаза» на саботаж закупок у «Газпрома» является защитой коррупционных схем
Экономика сегодня10:00
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Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Гаджеты
Широкоэкранные смартфоны захватывают рынок России
По информации аналитиков, обладающие диагональю дисплея 5,7 дюймов и более смартфоны в минувшем году занимали на российском рынке долю в 17%.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Политика
Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде
В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Общество
В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей
Министерство экономического развития предложило создать в России аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода за 2,1 млрд рублей, сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством и Сбербанком федеральный проект «Искусственный интеллект».
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Общество
Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров
Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
Общество
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Общество
В Госдуме предложили списать кредитные долги молодых семей
Заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо на имя и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов молодых семей.
Политика
Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами
Координатная граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.