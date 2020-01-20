Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Технологии Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Общество Крупный град обрушился на Австралию Фото града размером с мяч для гольфа опубликовали в Сети жители юго-востока Австралии.

Происшествия Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.

Общество Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Политика Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки Президент Украины дал довольно большое интервью журналистам израильского издания The Times of Israel, в рамках которого рассказал об условиях для своей отставки с занимаемой должности.

Общество Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде 20 января артистка празднует свой День Рождения. В данный момент она находится в Таиланде вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

Политика Козак не поедет на экономический форум в Давосе Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.