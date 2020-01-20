Политика
Rambler News Service«Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России
Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Линия «Нафтогаза» на саботаж закупок у «Газпрома» является защитой коррупционных схем
Экономика сегодня10:00
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Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Технологии
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Общество
Крупный град обрушился на Австралию
Фото града размером с мяч для гольфа опубликовали в Сети жители юго-востока Австралии.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Происшествия
Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков
Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Авто
УАЗ рассказал о проекте автомобиля для Минобороны «Вагон»
Как сообщили в пресс-службе завода, проект «Вагон» был запущен в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки
Президент Украины дал довольно большое интервью журналистам израильского издания The Times of Israel, в рамках которого рассказал об условиях для своей отставки с занимаемой должности.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
20 января артистка празднует свой День Рождения. В данный момент она находится в Таиланде вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Политика
Козак не поедет на экономический форум в Давосе
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.
Общество
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Общество
В США мужчина купил подержанный диван и нашёл в нём 43 тысячи долларов
Всего в диване находилось 43 тыс. 170 долларов. Говард Кирби посоветовался с юристом, который заявил ему, что деньги можно не возвращать.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Игры
Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры
Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Футбол
Крал прокомментировал интерес «Ньюкасла»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе из Англии.