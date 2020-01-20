Политика

Rambler News ServiceRambler News Service«Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России

Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Глава «Нафтогаза» не исключил решений на уровне правительства о закупке газа из РФ

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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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