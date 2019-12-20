Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВУкраина не хочет допустить газовый кризис в Европе

Украина не хочет создавать газовый кризис в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В связи с этим Киев готов подписать соглашение на транзит газа, не урегулировав старые вопросы, передает агентство "Прайм".
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