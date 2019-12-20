Политика
Деловое.ТВУкраина не хочет допустить газовый кризис в Европе
Украина не хочет создавать газовый кризис в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В связи с этим Киев готов подписать соглашение на транзит газа, не урегулировав старые вопросы, передает агентство "Прайм".
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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