Украина не хочет создавать газовый кризис в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В связи с этим Киев готов подписать соглашение на транзит газа, не урегулировав старые вопросы, передает агентство "Прайм".

Украина не хочет допустить газовый кризис в Европе

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