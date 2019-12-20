Политика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа

Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени

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Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»

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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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Происшествия

Туристы из России пострадали в Таиланде при столкновении катера и яхты

Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.
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Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
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Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
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Какой «Ведьмак» — самый правильный?

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EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
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Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.
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Армия и оружие

При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
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Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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Ветераны не живут в доме в Сочи, на который жаловались Путину

Ранее в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист заявил, что дома, построенные для проживания ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, используются чиновниками Краснодарского края в личных целях.
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МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
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Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

REGNUM 18 декабря в 06:36
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Квантовые точки помогут сохранить информацию о прививках

Планируется закрепить за каждой вакциной свою квантовую точку. В этом случае историю прививок можно будет проверить с помощью смартфона.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Зонду OSIRIS-REx предстоит серьёзное испытание: он должен коснуться крайне неровной поверхности астероида Бенну и взять пробы грунта.
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В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
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Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем по всей стране, однако подобного рода инициативу нужно спокойно проанализировать, без спешки и не в канун Нового года.
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Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
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В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту

В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
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Путин прокомментировал присвоение Кадырову награды Героя России

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Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
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В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество

Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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