Политика
REGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа
Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Финансы
Курс евро опустился до 69 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
Шоу-бизнес
Константин Крюков впервые вышел в свет с 12-летней дочерью
Константин Крюков впервые вышел в свет с 12-летней дочерью Напомним, что Константин Крюков не любит афишировать свою личную жизнь.
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Происшествия
Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
Туристы из России пострадали в Таиланде при столкновении катера и яхты
Несколько туристов из России пострадали в результате столкновения яхты и скоростного катера в Таиланде.
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Кино
Какой «Ведьмак» — самый правильный?
Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Общество
В Великобритании госпитализирован супруг королевы принц Филипп
Супруг королевы Великобритании принц Филипп госпитализирован, это меры предосторожности, уточняют в Букингемском дворце.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Общество
Ветераны не живут в доме в Сочи, на который жаловались Путину
Ранее в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист заявил, что дома, построенные для проживания ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, используются чиновниками Краснодарского края в личных целях.
Политика
ФРГ и Украина обсудили санкции США против «Северного потока-2»
МИД ФРГ и Украины обсудили очередные санкции США, направленные против строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии
Наука
Квантовые точки помогут сохранить информацию о прививках
Планируется закрепить за каждой вакциной свою квантовую точку. В этом случае историю прививок можно будет проверить с помощью смартфона.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Космос
Выбрана площадка для забора грунта на астероиде Бенну
Зонду OSIRIS-REx предстоит серьёзное испытание: он должен коснуться крайне неровной поверхности астероида Бенну и взять пробы грунта.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Политика
Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным
Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем по всей стране, однако подобного рода инициативу нужно спокойно проанализировать, без спешки и не в канун Нового года.
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Политика
Путин прокомментировал присвоение Кадырову награды Героя России
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Экономика
В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество
Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.