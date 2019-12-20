Политика
REGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа
Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
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Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Армия и оружие
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Общество
В Волгограде установили памятник Сталину
Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
Авто
5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году
Начиная с 2020-го года за управление машиной, на которую не была оформлена диагностическая карта, согласно новой редакции ст.12.5 КоАП, вводится штраф в размере 2 000 рублей.
Футбол
Украинский футболист провалил допинг-тест
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Экономика
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Армия и оружие
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Армия и оружие
Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС
Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой.
Армия и оружие
В России подготовили техпроект укрупненных фрегатов океанской зоны
Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) подготовило технический проект строительства перспективных фрегатов океанской зоны 22350М.
Авто
«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции
Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Общество
Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма
Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская: «Я вставляла вату в нос и уродовала лицо»
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.