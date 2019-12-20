Политика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа

Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

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В Волгограде установили памятник Сталину

Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
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Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

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«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
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Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
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Украинский предприниматель
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