Политика
REGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа
Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
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39-летний актер Ченнинг Татум и 31-летняя певица Джесси Джей расстались.
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Баскетбол. ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в Евролиге
ЦСКА с десятью победами в 15-ти матчах занимает 5-е место в таблице Евролиги.
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СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Общество
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Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе противодействие Вашингтона строительству «Северного потока — 2».
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Политика
Путин рассказал о бизнесе дочерей
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Футбол
«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Футбол
Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Футбол
Райола: Погба хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»
Поль хочет быть успешным и счастливым и выигрывать трофеи. Он бы хотел делать это с «Манчестер Юнайтед».
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Пока неизвестно, что именно произошло с супругом королевы Елизаветы II — он был доставлен сегодня утром из Сандрингема в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
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Экс-директора по инвестициям «Восточного» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка
Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.