Политика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа

Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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