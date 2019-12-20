Политика
REGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа
Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правдавчера в 10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 11:02
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Хоккей
Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Общество
Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Единоборства
Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем
Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
Экономика
Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января
Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Наука
Названы 10 человек, оказавших наибольшее влияние на науку в 2019 году
Редакция журнала Nature опубликовала список из десяти человек, внесших, по мнению издания, важнейший вклад в развитие науки в 2019 году.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Армия и оружие
Константин Сивков назвал будущие районы войны у границ России
Военный эксперт и замглавы РАРАН Константин Сивков назвал будущие районы войны у границ России.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Наука
Метаповерхность отразила свет невзаимно
Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Футбол
«Фиорентина» уволила Монтеллу с поста главного тренера
Винченцо Монтелла отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской "Фиорентины", сообщается на официальном сайте флорентийского футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Футбол
Губерниев ответил на слова Семина о «говорящем попугае»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Музыка