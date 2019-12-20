Политика
REGNUM«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа
Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правдавчера в 10:01
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Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России
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После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
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Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
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ВСУ сосредоточили бронетехнику к западу от Донецка — разведка ДНР
Дюжину единиц бронетехники сосредоточили украинские силовики к западу от Донецка, 21 декабря сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.
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Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
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Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях
Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
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ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
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Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
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Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
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28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж
Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
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Террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса в центральной части Сирии.
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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
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Трамп добился отказа от выделения срочной военной помощи Украине
В Белом доме смогли добиться от демократов в Конгрессе отказа от жесткой формулировки, которая предполагала выделение срочной военной помощи Украине.