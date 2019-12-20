Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».

«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа

Футбол ЦСКА хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии В прошедшем чемпионате Белоруссии игрок в 26 матчах забил 19 мячей. Главным претендентом на форварда является московский ЦСКА.

Общество Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензии к «Газпрому».

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Общество ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

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