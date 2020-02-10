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с чего всё началось

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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