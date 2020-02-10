Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
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с чего всё началось

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
RT на русском06:37

Подробнее о событии

В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать новый иск

Известия07:22

В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

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В Госдуме рассказали о нарушенном Украиной условии в ответ на новые претензии к «Газпрому»

ФАН09:38

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

РИА Новости08:54

«Чисто украинское свинство»: от России снова хотят газовых миллиардов

News.ru14:11

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

РБК05:46

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

ТАСС04:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в Китае во вторник возросло до 1011 человек после того, как в провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, зарегистрировали 103 новых смертельных исходов.
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В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

ToDay News Ufa 12:15
Космос

Со спутника «Электро-Л» №3 получены первые снимки Земли

Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 передал в наземный центр первые снимки с геостационарной орбиты, 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07 февраля в 23:26
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

«Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Морская платформа предоставляет определенные выгоды для этого: она может быть переведена на выгодные для запуска позиции (в район экватора), что позволит доставлять на орбиту спутники даже при помощи относительно маломощных ракет.
Хакасия-Информ 00:24
Общество

Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года

В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
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МВД ввело новые бланки для справок о судимости

Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
REGNUM 06:59
Политика

Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине

Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
ТАСС 18:05
Кино

Создатели «Сватов» заявили, что новый сезон выйдет не раньше 2021 года

Rostov.ru 06:43
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ 13:19
Экономика

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Коммерсантъ 01:25
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru 13:16
Наука

В Китае приступили к тестированию первой вакцины от коронавируса

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Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
РЕН ТВ 08 февраля в 20:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Армия и оружие

США намерены выделить на ядерное оружие почти $29 млрд в 2021 году

Бюджет США на 2021 год предполагает расходы на модернизацию ядерного вооружения в размере $28,9 млрд.
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 10 февраля работает в Иркутской области.
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Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

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Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

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Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды

Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
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