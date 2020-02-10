Общество

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
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«Чисто украинское свинство»: от России снова хотят газовых миллиардов

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Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

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Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
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Власти США намерены увеличить бюджет NASA в 2021 году до $25,2 млрд

Американская администрация запрашивает у Конгресса США $25,2 млрд на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году.
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Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
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Наночастицы из МФТИ смогут адресно доставлять лекарства

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) изобрели наночастицы, способные адресно доставлять лекарства, 9 февраля сообщает журнал «Наука и жизнь».
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В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии

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Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
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Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

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По информации военного аналитика Бабака Тагвея, ссылающегося на сообщения очевидцев, речь идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией.
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Экс-тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит вспомнил, как Александр Овечкин попросил у него водку во время матча.
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Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

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Российский танк сфотографировали на американской трассе

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