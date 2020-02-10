Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.

с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

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