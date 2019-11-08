Политика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году. Данное заявление сделал 8 ноября исполнительный директор украинской нефтегазовой компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал
 Витренко на своей странице в Facebook.
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