с чего всё началось

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году. Данное заявление сделал 8 ноября исполнительный директор украинской нефтегазовой компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.

Футбол Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.

Общество Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2» Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Политика Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Транспорт В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов «Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.