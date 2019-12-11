Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» не ведет переговоров с Газпромом о прямых поставках газа

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках российского газа у публичного акционерного общества «Газпром» только после того, как по этому вопросу завершится дискуссия в правительстве и обществе.
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