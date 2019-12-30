«Нафтогаз» может начать переговоры о прямых закупках газа у «Газпрома» только после завершения дискуссии в украинском правительстве и обществе. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» не ведет переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

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