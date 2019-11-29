Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г. Суд принял ходатайство и назначил заседание по нему на конец апреля 2020 г.
Читать в источнике
Комментировать260
с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится
 в квартальной отчетности российской компании.
Ведомости03:27

Подробнее о событии

Гривач объяснил претензии Украины на активы «Газпрома»: Латвия не особенная

Sputnik Латвия10:15

«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

ТАСС02:54

«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд

Ведомости03:27

«Нафтогаз» попросил арестовать активы «Газпрома» в Латвии

РИА Новости03:24

Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

РБК03:13

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

Lenta.ru03:10

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестовать активы «Газпрома»

RT на русском10:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 22:16
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Политика

В Севастополе заключена под стражу украинская шпионка

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:58
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета 22:11
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости 10:43
Технологии

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU 11:23
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru 21:38
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды

Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
Вокруг ТВ вчера в 09:49
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости вчера в 05:50
Общество

В России предложили сделать 31 декабря выходным днем

В России предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР, пишет РИА Новости.
Рифей-Пермь 27 ноября в 22:45
Происшествия

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
РБК 21:37
Общество

Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех

Сегодня насыщенный день для каждого, звезды обещают много новых желаний, в том числе несвойственных для повседневности.
Primpress.ru 27 ноября в 19:17
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

Известия 10:37
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК 22:58
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Шоу-бизнес

В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице

Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу.
Телепрограмма 04:44
Космос

Россия и Беларусь расширят группировку спутников на орбите

Проект находится на стадии согласования Беларусь и России подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Союзное Вече 05:32
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ 12:12
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
Происшествия

Суд отправил главу ростовского минздрава под домашний арест

Известия 13:47
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости 20:50
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Киев пытается усилить позицию в переговорах с Россией по транзиту газа, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев, комментируя идею партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» запретить прямые поставки российского газа на Украину.
Известия 23:00
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews 10:09
Гаджеты

Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
RuNews24.ru 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное