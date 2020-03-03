Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Игра не закончена: Украина и США намерены «убить» «Северный поток — 2»

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Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

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В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об обсуждении с США мер против СП-2

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Московский Комсомолецвчера в 19:41

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

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Глава «Нафтогаза» рассказал об обсуждении с властями США мер против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:06
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Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
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Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
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Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
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Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Коммерсантъ 06:53
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Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Lenta.ru 06:42
Происшествия

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Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие

Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 06:27
Политика

Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Коммерсантъ 07:00
Авто

Баркетта Bentley Mulliner Bacalar стала редчайшей моделью марки

Новичок назван в честь озера Laguna de Bacalar на мексиканском полуострове Юкатан.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Экономика

Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента

В бюджет 2020-2022 годов заложат средства на реализацию социальных поручений президента из Послания Федеральному Собранию.
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Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Энергетика

«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Космос

НАСА сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Газета.Ru 07:10
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В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big "Faradenza".
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Футбол

«Валенсия» и «Аталанта» могут сыграть без зрителей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья выступил с рекомендацией проводить крупные спортивные мероприятия в стране за закрытыми дверями в рамках меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
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Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко

Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Газета.Ru 05:02
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Наука

Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
ToDay News Ufa 05:04
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
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Грузинский Минздрав рекомендовал бороться с коронавирусом чачей

Как сообщает «Интерфакс», о полезных свойствах напитка напомнил журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
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Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Paparazzi.ru вчера в 04:00
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