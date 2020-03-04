Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Игра не закончена: Украина и США намерены «убить» «Северный поток — 2»

РЕН ТВ04:49

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

РИА Новости04:47

Глава «Нафтогаза» рассказал об обсуждении с властями США мер против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:06

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия02:49

«Нафтогаз» рассчитывает на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 19:41

Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 19:21

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об обсуждении с США мер против СП-2

RT на русском04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Политика

Песков спрогнозировал улучшение ситуации с доходами россиян

Недовольство президента России Владимира Путина стагнацией реальных доходов населения прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:10
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
ГЛАС.RU 00:59
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом

Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Интерфакс 05:26
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Происшествия

СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Беловайна.
Эхо Москвы 05:32
Футбол

«Локомотив» объявил о сотрудничестве с новой компанией

Московский "Локомотив" объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией "Аренафудс", которая входит в группу компаний "Шоколадница", а также с PepsiCo и AB InBev Efes (производитель бренда BUD Alcohol Free).
Soccer.ru 05:07
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Политика

В МИДе прокомментировали испытания российских гиперзвуковых ракет

Известия 04:13
Кино

Актер из РФ получил главную роль в сериале «Властелин колец»

Кандидатуру британского актера с русскими корнями Максима Болдри утвердили на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец» от Amazon.
Политическая Экспертиза 05:37
Шоу-бизнес

СМИ узнали местонахождение Заворотнюк

Журналисты интернет-издания "Версия Инфо" узнали, где могут прятать всеми любимую артистку.
Московский Комсомолец 03:26
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Футбол

«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»

В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.
RT на русском 05:34
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Инфорос вчера в 04:06
Политика

В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
REGNUM 04:45
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой

На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Discover24 02 марта в 02:34
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Армия и оружие

Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:03
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Армия и оружие

Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
Музыка

Россию на «Евровидении» представит группа Little Big

NewInform 02 марта в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное