Политика
Известия«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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«Нафтогаз» рассчитывает на новые санкции США против «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Авто
BMW представила обновленный логотип
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Армия и оружие
МИД РФ не исключает, что США пойдут на продление СНВ-3
Москва и Вашингтон обсуждают продление СНВ-3, заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков на пресс-конференции 4 марта.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Общество
Радаев объявил выговоры Наумову и Седовой
Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Радаев объявил выговоры зампреду Сергею Наумову и главе минобраза Ирине Седовой за срыв аукционов по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».
Авто
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы
Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.
Единоборства
Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC
Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
Общество
ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции
Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Экономика
Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Общество
Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Космос
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Кино
Стало известно, почему актеры уехали со съемок сериала «Сваты»
Отъезд нескольких актеров со съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» пояснил актеры сериала Александр Феклистов 3 марта в комментарии Федеральному агентству новостей.
Политика
Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.