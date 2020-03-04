Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об обсуждении с США мер против СП-2

RT на русском04:12

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

РИА Новости02:04

В «Нафтогазе» рассказали об обсуждении мер против «Северного потока-2»

РЕН ТВвчера в 17:39

«Нафтогаз» рассчитывает на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 19:41

Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 19:21

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия02:49

Глава «Нафтогаза» рассказал об обсуждении с властями США мер против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Авто

BMW представила обновленный логотип

SpeedMe вчера в 14:58
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Армия и оружие

Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Армия и оружие

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Армия и оружие

МИД РФ не исключает, что США пойдут на продление СНВ-3

Москва и Вашингтон обсуждают продление СНВ-3, заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков на пресс-конференции 4 марта.
Политика Сегодня 04:08
Спорт

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
RT на русском вчера в 15:58
Общество

Радаев объявил выговоры Наумову и Седовой

Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Радаев объявил выговоры зампреду Сергею Наумову и главе минобраза Ирине Седовой за срыв аукционов по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».
АиФ Саратов 03:05
Авто

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 22:19
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.
Москва. Северо-Запад вчера в 07:03
Единоборства

Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC

Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
FightTime.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости 03:04
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Общество

ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 03:49
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости 03:40
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Ведомости вчера в 04:22
Общество

Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Lenta.ru 04:13
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM 03:15
Космос

Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру

Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
РИА Новости 04:02
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Кино

Стало известно, почему актеры уехали со съемок сериала «Сваты»

Отъезд нескольких актеров со съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» пояснил актеры сериала Александр Феклистов 3 марта в комментарии Федеральному агентству новостей.
REGNUM 02:06
Политика

Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
RT на русском 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное