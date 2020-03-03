Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».

Технологии Google из-за коронавируса отменила конференцию для разработчиков Google I/O проводится с 2008 года, это крупнейшее мероприятие компании, на котором она рассказывает об обновлениях в Android, сервисах и других продуктах.

Происшествия В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Происшествия Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.

Политика Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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Общество Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.

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