Политика
Известия«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
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Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Комсомольская правдавчера в 19:00
«Нафтогаз» рассчитывает на новые санкции США против «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 19:41
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Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Технологии
Google из-за коронавируса отменила конференцию для разработчиков
Google I/O проводится с 2008 года, это крупнейшее мероприятие компании, на котором она рассказывает об обновлениях в Android, сервисах и других продуктах.
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
В России изменен срок введения обязательной маркировки обуви
Правительство страны приняло решение о переноса срока введения обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 июля.
Общество
Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Баскетбол
Армейцы обыграли «Зенит» в Евролиге
Армейцы обыграли «Зенит» в Евролиге В 27-м туре регулярного первенства Евролиги ЦСКА принимал «Зенит» и победил со счетом 86:78.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года
Президент России Владимир Путин рассказал, что его обещание не допустить обнуления накоплений граждан, которое он дал во время кризиса 2008 года, было рискованным.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Политика
Песков затруднился объяснить суть поправки Путина о боге в Конституцию
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки об упоминании бога в Конституции РФ, которую предложил Владимир Путин.