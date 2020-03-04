Глава правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил во вторник об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, направленных на срыв строительства газопровода "Северный поток - 2".

с чего всё началось

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

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