Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
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Глава «Нафтогаза» рассказал об обсуждении с властями США мер против «Северного потока - 2»

Глава правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил во вторник об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, направленных на срыв строительства газопровода "Северный поток - 2".
ТАССвчера в 17:06

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«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Известиявчера в 20:07

«Нафтогаз» рассчитывает на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 19:41

«Нафтогаз» обсуждает с США новые меры против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 17:15

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правдавчера в 19:00

В «Нафтогазе» рассказали об обсуждении мер против «Северного потока-2»

РЕН ТВвчера в 17:39

Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 19:21

Глава «Нафтогаза» рассказал об обсуждении с властями США мер против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 17:06
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Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК 02 марта в 16:18
Авто

Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 02 марта в 09:12
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 23:17
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Футбол

Кубок России. «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Ахмат» примет «Зенит»

В Грозном «Ахмат» примет на своем поле «Зенит», в Ярославле «Шинник» сыграет с «Уралом», а на «Открытие Арене» состоится московское дерби – «Спартак» встретится с ЦСКА.
Metaratings 00:55
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Общество

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки продавцов перед 8 Марта.
Вечерняя Москва 00:00
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Армия и оружие

Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Политика Сегодня вчера в 16:59
Здоровье

В Украине зафиксировали первый случай коронавируса

В Украине подтверждён первый случай коронавируса.
ANNA-News вчера в 05:15
Происшествия

Бывший глава секретариата экс-губернатора Сахалина осужден на 7 лет

Приговор в коррупционном деле в отношении Вячеслава Горбачева - бывшего главы секретариата экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - вынес Южно-Сахалинский городской суд.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Pravda.Ru вчера в 21:14
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru 29 февраля в 23:50
Общество

Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Здоровье

Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения

Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
Амур.инфо 00:13
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Здоровье

Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом

Соседи первого заразившегося коронавирусом украинца устроили пикет у стен дома в Черновцах.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru вчера в 13:28
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