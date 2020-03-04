Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Игра еще не закончена", — заявил Коболев, которого цитирует "Укринформ".

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Футбол «Реал» уволит Зидана и пригласит Почеттино Французский специалист Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера мадридского «Реала» по окончании текущего сезона, рапортует The Independent.

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Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Депутаты предлагали прописать в основном законе, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин в возрасте 55 лет.

Общество Генсек ОПЕК научил Новака «здороваться ногами» из-за коронавируса Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал главе Минэнерго РФ Александру Новаку и членам его делегации новый способ приветствия ногами вместо традиционного рукопожатия, снижающий риск заражения коронавирусом, видео этого организация опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Футбол Кейн нацелен сыграть на Евро-2020 Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн сообщил о планах на будущее. Нападающий намерен выступить на чемпионате Европы 2020 года.

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.

Космос NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.

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Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Гаджеты Новые изображения PlayStation 5 и геймпада появились в сети В конце 2020 года компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5. Ранее по сети уже гуляли фото приставки, но не один из снимков не был подтвержден официально.