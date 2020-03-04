Политика
Вести.Ru«Нафтогаз» обсуждает с США блокировку «Северного потока-2»
Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. "Игра еще не закончена", — заявил Коболев, которого цитирует "Укринформ".
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Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Комсомольская правда04:32
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