Политика
Капитал страны«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.
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«Ищут повод для новых исков!» На Украине назвали причину претензий к «Газпрому»
Национальная служба новостей13:32
Отказ Киева от прямых поставок газа из России опустошит карманы украинских потребителей
Экономика сегодня10:13
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Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Футбол
«Реал» обыграл по пенальти «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании
Футбольный клуб «Реал» в очередной раз завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Атлетико» со счетом 4:1. Команды играли 12 января на стадионе в Саудовской Аравии.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Политика
Встреча Хафтара и Сарраджа пройдет в Москве – МИД России
Переговоры пройдут под эгидой глав МИД и Минобороны РФ и Турции, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Общество
Назначен новый глава Министерства ЖКХ на Сахалине
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области назначен Юрий Борисов, 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Хоккей
Рейтинг драфта НХЛ-2020: Аскаров — первый среди европейских вратарей
Россиянин Ярослав Аскаров (190 см, 80 кг) из команды ВХЛ «СКА-Нева» занял первое место среди вратарей в промежуточном преддрафтовом рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди европейцев, информирует русскоязычный сайт НХЛ.
Общество
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»
НАТО в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов с новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8).
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Кино
В сети появилось видео о создании спецэффектов для «Ведьмака»
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.