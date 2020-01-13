Политика

Капитал страныКапитал страны«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.
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с чего всё началось
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает
 «Радио Свобода».
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