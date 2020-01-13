с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.

Гаджеты Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.

Хоккей Рейтинг драфта НХЛ-2020: Аскаров — первый среди европейских вратарей Россиянин Ярослав Аскаров (190 см, 80 кг) из команды ВХЛ «СКА-Нева» занял первое место среди вратарей в промежуточном преддрафтовом рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди европейцев, информирует русскоязычный сайт НХЛ.

Экономика Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Общество Назван самый несчастливый возраст россиянина Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».