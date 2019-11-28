Политика

Капитал страныКапитал страны«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении экономики Украины

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Германия "душит" экономику страны поддержкой строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении украинской экономики

Известия03:30

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

РИА Новости07:33

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

РБК06:48

В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:19

Депутат Ананских отреагировал на слова «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

Телеканал 360°08:52

«Нафтогаз» обвинил власти Германии в экономическом «удушении» Украины

Московский Комсомолец03:15

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

ТАСС02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:01, Ашберн
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит 06:35
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Общество

Российский снайпер установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
ИА REX вчера в 09:00
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru вчера в 19:16
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.
Ведомости 05:49
Общество

В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
REGNUM 02:59
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Sportbox.RU 06:04
Политика

Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
РИА Новости 07:01
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Общество

СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания

Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества".
Pravda.Ru 08:14
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Армия и оружие

В Турции прокомментировали ситуацию с планом НАТО по защите Прибалтики

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
RT на русском 08:38
Политика

Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 06:19
Здоровье

Каабак назвал возможную причину смерти не дождавшейся операции девочки

РБК 05:41
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес

Сергей Шойгу спасает внучку Александры Назаровой

Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

Известия 07:56
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

РИА Новости вчера в 21:34
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное