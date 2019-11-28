Политика

Капитал страныКапитал страны«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении экономики Украины

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Германия "душит" украинскую экономику поддержкой строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
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