Политика

ТК ЗвездаТК Звезда«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Украине удалось оттянуть запуск «Северного потока – 2» – депутат Госдумы

REGNUM09:47

Депутат Ананских отреагировал на слова «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

Телеканал 360°08:52

«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении украинской экономики

Известия03:30

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

РБК06:48

В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:19

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

РИА Новости07:33

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

ТАСС02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК 08:14
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Pravda.Ru 01:13
Здоровье

Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Интерфакс 05:52
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Общество

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Lenta.ru 04:54
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Общество

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 10:16
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Вести.Ru 07:44
Политика

В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса

США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
РБК 08:21
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ

По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Газета.Ru 09:36
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Экономика

«Укрзализныця» поднимет цены и сократит перевозку пассажиров

В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
Украина.ру 04:03
Футбол

«Арсенал» претендует на Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес входит в сферу интересов «Арсенала».
Спорт-Экспресс 09:38
Армия и оружие

В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Украина.ру 26 ноября в 07:05
Политика

Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке

В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Balakovo24.ru 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное