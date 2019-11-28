Политика
ТК Звезда«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Общество
Россияне одобрили медведя в качестве символа страны
Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Общество
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Политика
В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса
США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ
По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Экономика
«Укрзализныця» поднимет цены и сократит перевозку пассажиров
В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
Футбол
«Арсенал» претендует на Хамеса Родригеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес входит в сферу интересов «Арсенала».
Армия и оружие
В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства
Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Политика
Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке
В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.