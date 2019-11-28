Политика

ТК ЗвездаТК Звезда«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Депутат Ананских отреагировал на слова «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

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«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

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«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

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«Нафтогаз» обвинил власти Германии в экономическом «удушении» Украины

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Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

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В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

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