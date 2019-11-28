Политика
ТК Звезда«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы
Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Политика
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса
США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Футбол
На «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов
Компания «Спорт-Ин» подала иски в суд на футбольные клубы «Ростов» и «Мордовия» из-за их задолженностей по оплате аренды стадионов в Ростове-на-Дону и Саранске.
Происшествия
Суд заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых
Бывшего совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана заочно арестовали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества совладельцами группы «Сумма» братьями Зиявудином и Магомеду Магомедовыми.
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
В четверг, 28 ноября, одна из пользователей Twitter пожаловалась, что из-за двойных операций по карте Райффайзенбанка баланс ее счета ушел в минус.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Наука
Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки
Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей
Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.