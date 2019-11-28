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Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

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