Политика

ТК ЗвездаТК Звезда«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

РБК06:48

«Нафтогаз»: участие Германии в «Северном потоке — 2» способствует удушению украинской экономики

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«Нафтогаз» обвинил власти Германии в экономическом «удушении» Украины

Московский Комсомолец03:15

«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении украинской экономики

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RT на русском05:19

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

REGNUM03:14

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

ТАСС02:59
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Вашингтон
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

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На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

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В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования

РИА Новости 06:55
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

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Ugpressa.ru вчера в 09:09
Происшествия

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Ульяновское предприятие анонсировало старт продаж модели УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией.
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Энергетика

Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Происшествия

Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
RT на русском 07:09
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4

Массовая сборка внедорожника была запущена на днях. Серийное производство Lada 4x4 стартовало 25 ноября в 12-00.
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Задержана глава Минздрава Ростовской области

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Два человека погибли при взрыве в пивоварне в Пятигорске

В Пятигорске погибли двое человек в результате взрыва на местной пивоварне.
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Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
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На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

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