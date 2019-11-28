Политика
Rambler News Service«Нафтогаз» обвинил Германию в экономическом удушении Украины
С запуском трубопровода «Северный поток – 2» Украина лишится транзита газа из России, поэтому Германия, участвуя в данном проекте, способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новых видах мошенничества
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что сейчас в России можно заметить виды мошенничества, совершенные в различных сервисах для знакомств.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Происшествия
Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
Авто
Полиция Дубая заказала пикап Tesla Cybertruck
Полиция Дубая славится своим парком дорогих моделей, среди которых имеются сверхбыстрый Bugatti Veyron, а также престижные Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, два BMW i8 и три гибридных Porsche Panamera.
Спорт
Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Энергетика
«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Шоу-бизнес
В британской прессе сообщили о беременности Меган Маркл
В сети обсуждают возможную вторую беременность Меган Маркл.
Политика
В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Fenghuang wang обратил внимание на большую территорию, человеческий потенциал (население достигало 287 миллионов человек, уровень урбанизации составлял около 67%), экономическую силу (до распада СССР был второй по величине экономикой мира) и военную мощь.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды
Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Политика
Путин прибыл в Бишкек на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ
Российский президент Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Кино
Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
Политика
В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря
Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Политика
Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму
«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.