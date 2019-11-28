С запуском трубопровода «Северный поток – 2» Украина лишится транзита газа из России, поэтому Германия, участвуя в данном проекте, способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новых видах мошенничества Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что сейчас в России можно заметить виды мошенничества, совершенные в различных сервисах для знакомств.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

Происшествия Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Авто Полиция Дубая заказала пикап Tesla Cybertruck Полиция Дубая славится своим парком дорогих моделей, среди которых имеются сверхбыстрый Bugatti Veyron, а также престижные Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, два BMW i8 и три гибридных Porsche Panamera.

Спорт Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.

Политика Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.

Энергетика «Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.

Политика В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР Fenghuang wang обратил внимание на большую территорию, человеческий потенциал (население достигало 287 миллионов человек, уровень урбанизации составлял около 67%), экономическую силу (до распада СССР был второй по величине экономикой мира) и военную мощь.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».