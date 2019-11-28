Политика

Rambler News ServiceRambler News Service«Нафтогаз» обвинил Германию в экономическом удушении Украины

С запуском трубопровода «Северный поток – 2» Украина лишится транзита газа из России, поэтому Германия, участвуя в данном проекте, способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

«Нафтогаз» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

ТАСС02:59

В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:19

«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении украинской экономики

Известия03:30

«Нафтогаз» обвинил власти Германии в экономическом «удушении» Украины

Московский Комсомолец03:15

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

REGNUM03:14

«Северный поток-2» назвали причиной удушения Украины

Lenta.ru05:13

По мнению Юрия Витренко «Северный поток-2» подавляет Украину

Новостной фронтвчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
РИА Новости 04:08
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новых видах мошенничества

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что сейчас в России можно заметить виды мошенничества, совершенные в различных сервисах для знакомств.
УтроNews 05:23
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
РБК 05:36
Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес

Алла Сигалова рассказала о романе с женатым

Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Рамблер 00:27
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении

Вечерние Ведомости 04:52
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Авто

Полиция Дубая заказала пикап Tesla Cybertruck

Полиция Дубая славится своим парком дорогих моделей, среди которых имеются сверхбыстрый Bugatti Veyron, а также престижные Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, два BMW i8 и три гибридных Porsche Panamera.
Тарантас Ньюс 02:48
Спорт

Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
RT на русском 05:29
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Энергетика

«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию

Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Право.ру 04:01
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Шоу-бизнес

В британской прессе сообщили о беременности Меган Маркл

В сети обсуждают возможную вторую беременность Меган Маркл.
Srnsk 04:05
Политика

В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР

Fenghuang wang обратил внимание на большую территорию, человеческий потенциал (население достигало 287 миллионов человек, уровень урбанизации составлял около 67%), экономическую силу (до распада СССР был второй по величине экономикой мира) и военную мощь.
БИЗНЕС Online 05:37
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды

Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
Взгляд.ру 03:07
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания вчера в 02:28
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Политика

Путин прибыл в Бишкек на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ

Российский президент Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
РЕН ТВ вчера в 19:53
Кино

Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов

Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
Телепрограмма вчера в 07:10
Политика

В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.
Российская газета 05:12
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
Политика

Контрактникам хотят доплачивать за службу в Крыму

«Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды», — говорится в проекте постановления.
URA.Ru вчера в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное