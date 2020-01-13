с чего всё началось

Что касается возобновления прямых поставок российского газа на Украину, то, как отметил Витренко, теоретически такая возможность допускается, однако «практических оснований» для обсуждения этого вопроса на сегодняшний момент нет.

«Нафтогаз» обвинил Россию в отсутствии прямых поставок газа на Украину

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