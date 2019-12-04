с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.

«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

Политика Медведев высказался о Зеленском Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.

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Транспорт В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Общество Медведев прокомментировал «исчезновение» иностранных лекарств из аптек При реализации программы импортозамещения никто не хотел добиться «исчезновения» препаратов зарубежного производства с прилавков российских аптек, подчеркнул глава правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

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Политика Медведев верит, что торговые войны закончатся Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что в исторической перспективе в РФ и в мире "все будет хорошо": закончатся торговые войны и будут сняты разные ограничения.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили Руководители корейского автомобильного концерна Hyundai заявили о том, что планируют инвестировать в производство электрифицированных машин более 17 млрд долларов.

Единоборства Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.

Авто Lada «Нивы» получила супертюнинг без крыши и дверей Тюнеры для своего проекта взяли редкую Lada 4x4 1995 года выпуска, пробег которой составил всего в 9 700 км. Автомобиль не имеет дверей и крышы, зато оснащен дугами безопасности.