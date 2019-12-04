Политика
RT на русском«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.
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Российской компании «Газпром» было разъяснено, что она может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для «Газпрома», заявил топ-менеджер украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.Коммерсантъвчера в 15:59
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит
Коммерсантъвчера в 15:59
Киев предложил Москве объяснить необходимость снижения тарифа на транзит газа
Говорит Москвавчера в 13:18
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При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Авто
Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили
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Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
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