Политика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Российской компании «Газпром» было разъяснено, что она может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для «Газпрома», заявил
 топ-менеджер украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъвчера в 15:59

Подробнее о событии

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит

Коммерсантъвчера в 15:59

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

РБКвчера в 15:17

Киев предложил Москве объяснить необходимость снижения тарифа на транзит газа

Говорит Москвавчера в 13:18

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обратиться к регулятору по тарифу на транзит

Известиявчера в 13:29

«Нафтогаз» рассказал «Газпрому» о возможном пути снижения цен на транзит газа

Lenta.ruвчера в 13:27

В «Нафтогазе» отказались считать условия по транзиту завышенными

Московский Комсомолецвчера в 14:56

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа

ТАССвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Вести.Ru 03:53
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дождь 04:57
Шоу-бизнес

Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»

Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Экономика сегодня 01:43
Транспорт

В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки

В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.
Ведомости 01:40
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости вчера в 05:04
Общество

Медведев прокомментировал «исчезновение» иностранных лекарств из аптек

При реализации программы импортозамещения никто не хотел добиться «исчезновения» препаратов зарубежного производства с прилавков российских аптек, подчеркнул глава правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.
Вечерняя Москва 05:04
Политика

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Lenta.ru 04:16
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Происшествия

Часть, где служил Шамсутдинов, будет расформирована

Московский Комсомолец 02:34
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Экономика

Lady & gentleman City оценили в 2 млрд рублей

По данным на декабрь 2019 года под управлением компании находится 49 магазинов lady & gentleman City, а также а также 25 моносторов под брендом Armani Exchange, 1 - EA7 и 2 - Hugo Boss.
Моллы.Ru 00:42
Политика

Медведев верит, что торговые войны закончатся

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что в исторической перспективе в РФ и в мире "все будет хорошо": закончатся торговые войны и будут сняты разные ограничения.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости вчера в 07:35
Авто

Hyundai планирует инвестировать 17 млрд долларов в электромобили

Руководители корейского автомобильного концерна Hyundai заявили о том, что планируют инвестировать в производство электрифицированных машин более 17 млрд долларов.
Car.ru вчера в 01:50
Единоборства

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Известия 02 декабря в 10:44
Футбол

«Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»

Soccer.ru 01:48
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Lenta.ru 03:30
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг наушников

Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Коммерсантъ 03:00
Авто

Lada «Нивы» получила супертюнинг без крыши и дверей

Тюнеры для своего проекта взяли редкую Lada 4x4 1995 года выпуска, пробег которой составил всего в 9 700 км. Автомобиль не имеет дверей и крышы, зато оснащен дугами безопасности.
32CARS.ru 02:58
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Коммерсантъ вчера в 11:37
Космос

На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант

Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Московский Комсомолец 03:05
Авто

В Euro NCAP проверили безопасность 12 новинок автопрома

Автоновости дня вчера в 06:57
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 02 декабря в 04:39
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное