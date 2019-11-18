Общество
Радио Sputnik«Нафтогаз» объяснил отказ от российской скидки на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.Газета.Ruвчера в 10:32
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Украина поторгуется на «нормандском саммите» за большую скидку на газ
Новостной фронт18 ноября в 10:37
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