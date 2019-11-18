с чего всё началось

"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.

«Нафтогаз» объяснил отказ от российской скидки на газ

Происшествия В Ростове силовик взял в заложники свою жену Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Общество Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей «Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.

Общество Законопроект об индивидуальных тарифах ОСАГО внесен в Госдуму Законопроект об изменениях подходов к тарификации ОСАГО внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Политика Зеленский собрался менять депутатов Рады Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Общество Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Футбол Точилин покинет пост главного тренера «Сочи» Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.