с чего всё началось

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Экономика Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Футбол Агент Крала подтвердил интерес из Англии Агент полузащитника столичного "Спартака" и сборной Чехии Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил к игроку интерес из Англиийской премьер-лиги.

Общество Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.

Авто Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.