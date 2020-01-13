с чего всё началось

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Футбол Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".

Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

Авто Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.

Общество Экономист вычислил «самый несчастный год» кризиса среднего возраста Пик кризиса среднего возраста у жителей развитых стран наступает в 47 лет, вычислил профессор Дэвид Блэнчфлауэр из Дартмутского колледжа, одного из старейших в США.

Политика МВД Грузии изучит заявление Саакашвили о свержении власти в стране МВД Грузии проведет следственные мероприятия касательно заявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о возможном свержении власти в стране в июне 2019 года.

Политика Представители пяти стран 16 января обсудят авиакатастрофу над Ираном «Из числа пострадавших стран была создана группа глав МИД, 16 января мы встретимся в Лондоне, чтобы обсудить пути, в том числе законодательные, каким образом привлечь к ответственности Иран»,— сообщил агентству Reuters глава МИД Украины Вадим Пристайко.