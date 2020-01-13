Политика
РБК«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Отказ Киева от прямых поставок газа из России опустошит карманы украинских потребителей
Экономика сегодня10:13
«Нет контракта – нет газа»! Аналитик ответил на нападки «Нафтогаза» на «Газпром»
Национальная служба новостей08:48
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Крушение Boeing в Иране На прошлой неделе направлявшийся в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана.
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Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
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Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
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В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel.
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Пик кризиса среднего возраста у жителей развитых стран наступает в 47 лет, вычислил профессор Дэвид Блэнчфлауэр из Дартмутского колледжа, одного из старейших в США.
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Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
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По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
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