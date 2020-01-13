Политика
РБК«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нет контракта – нет газа»! Аналитик ответил на нападки «Нафтогаза» на «Газпром»
Национальная служба новостей08:48
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовых операторов
Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.
Кино
Стали известны претенденты на «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Общество
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Кино
MTV приобрел сериалы производства телеканала «2х2»
Телеканал MTV, входящий в международную группу Viacom, купил анимационные сериалы производства телеканала «2х2», принадлежащего «Газпром-медиа».
Общество
В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Гаджеты
Компания AMD предъявила миру 64-ядерный микропроцессор AMD Ryzen
Стали известны параметры нового 64-ядерного микропроцессора Ryzen Threadripper 3990X.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Создатель World of Tanks решил оставить «Танки» ради политики
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров, анонсировавший создание Партии прямой демократии, решил оставить «Танки» ради политики.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Шоу-бизнес
Информацию о драке Бабкиной и Кадышевой опровергли
Причиной скандала стал пост Рустама Солнцева Несколько часов назад бывший участник шоу "Дом − 2" Рустам Солнцев привел на личной странице "Инстаграма" якобы цитату из мемуаров Надежды Кадышевой.
Общество
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Игры
Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге
Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Авто
Компания Ford показала возможности нового Bronco
Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.