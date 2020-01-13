Энергетика
РБК«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам
Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
Гаджеты
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут иметь ОС Android 10.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Общество
В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Здоровье
Специалисты перечислили вредные для сексуальной жизни привычки
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Футбол
«Милан» объявил о переходе Кьяера
Защитник Симон Кьяер сменил «Севилью» на «Милан».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Футбол
В «Локомотиве» ответили на слухи о переходе Хеведеса в «Кельн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что ничего не знает о возможном переходе защитника Бенедикта Хеведеса в немецкий "Кельн".
Армия и оружие
РБК: МИД России посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью
Министерство иностранных дел России рекомендовало «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Авто
В Токио показали концепт-кар на основе Toyota Prius
Оригинальный прототип создали на основе модели Prius PHV. В то же время внешность «авто-донора» значительно изменили.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Общество
Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением
13 ноября уровень "высокой воды" в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
Главные новости к утру 13 января
В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания
Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Гаджеты
Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК
Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Технологии
Пользователей WhatsApp атаковали хакеры
Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Аллы Пугачевой перепела хит матери «Миллион алых роз»
В своем микроблоге Примадонна разметила ролик, на котором Лиза и Гарри Галкины в караоке исполняют знаменитую композицию «Миллион алых роз».