с чего всё началось

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Экономика Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Политика Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.

Общество В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью 8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Футбол В «Локомотиве» ответили на слухи о переходе Хеведеса в «Кельн» Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что ничего не знает о возможном переходе защитника Бенедикта Хеведеса в немецкий "Кельн".

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Политика Путин провел совещание по подготовке Послания Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гаджеты Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.