с чего всё началось

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Политика Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Политика Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.

Финансы Курс доллара снизился до 61,05 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.

Политика В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Политика Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Происшествия Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

Общество Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.

Общество СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.

Политика Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.