Политика
РБК«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах
Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики.
Политика
Путин призвал чиновников разобраться с проблемами водоснабжения Крыма
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил властей Крымского полуострова решить проблемы водоснабжения, водоотведения, а также разобраться с другими отраслями.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Политика
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии
Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Авто
На заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Футбол
СМИ: Футболист «Локомотива» Хёведес хочет вернуться в Бундеслигу и согласен перейти в «Кёльн»
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес может продолжить карьеру на родине и перейти в «Кёльн».
Общество
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Под Барнаулом мужчина застрелил двоих и сжег тела в автомобиле
Как рассказали в пресс-службе СКР, днем 10 января вблизи поселка Затон был обнаружен сожжённый автомобиль, в котором находились обгоревшие тела двух человек.
Общество
Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Авто
Ford показал возрожденный внедорожник Bronco на видео
Компания Ford опубликовала тизерный видеоролик новой модели, для которой возродят название Bronco.
Политика
В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".