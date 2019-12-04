с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он пояснил, что Украина вводит европейскую методику расчета тарифа.

Технологии NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.

Общество Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.

Шоу-бизнес Игорь Николаев подарил жене гардеробную Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.

Экономика Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.

Политика Газопровод в Китай не хотят проводить через Алтай Поставки газа в Китай через Монголию сочли наиболее выгодным вариантом. Ранее на протяжении более 15 лет обсуждался маршрут через Алтай.

Экономика В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Происшествия У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.

Спорт Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.

Политика Президент Польши отказался считать Россию врагом Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

Политика Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» Власти США «еще не определились» по вопросу введения санкций в связи с прокладкой газопровода «Северный поток-2», заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Шоу-бизнес Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.