Политика
РБК«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он пояснил, что Украина вводит европейскую методику расчета тарифа.
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с чего всё началось
Российской компании «Газпром» было разъяснено, что она может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для «Газпрома», заявил топ-менеджер украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.Коммерсантъвчера в 15:59
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Киев предложил Москве объяснить необходимость снижения тарифа на транзит газа
Говорит Москвавчера в 13:18
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит
Коммерсантъвчера в 15:59
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