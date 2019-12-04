с чего всё началось

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он пояснил, что Украина вводит европейскую методику расчета тарифа.

Политика В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

Технологии В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы Согласно планам, полноценный искусственный фарш осетрины появится через 3–4 года, а цена приготовленных на его основе блюд будет выше, чем цена еды премиального сегмента из мяса настоящей рыбы.

Политика МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Экономика Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами В России отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году стали IT и розничная торговля.

Армия и оружие Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Шоу-бизнес Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.

Экономика «Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.