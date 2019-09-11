Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях. Об этом на конференции в Киеве заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Футбол Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Армия и оружие В Британии назвали самое грозное оружие России Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.

Политика МИД Эстонии назвал невозможной отмену безвизового режима для украинцев Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что для граждан Украины не будет проведена отмена безвизового режима.

Политика Глава «Газпрома» назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия согласна продлить действие существующего контракта на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Политика Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Авто Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Наука Ученым удалось снизить частоту тиков у пациентов с синдромом Туретта Японские ученые разработали методику, которая позволяет существенно снизить количество непроизвольных тиков и больных синдромом Туретта людей.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Шоу-бизнес Собчак считает свадьбу с Богомоловым «дурацким праздником» Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником".

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.