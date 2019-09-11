Политика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. Об этом в среду, 11 сентября, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11:24

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ru12:59

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

RT на русском13:27

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК15:26

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.ру11:35

Украина потребует компенсацию в случае заключения нового контракта на транзит газа

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Жизнь после транзита: «Нафтогаз» описал сценарии переговоров по газу

РЕН ТВ18:50
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