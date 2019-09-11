Энергетика
Известия«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. Об этом в среду, 11 сентября, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАССвчера в 11:24
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Здоровье
В России подорожали жизненно важные лекарства
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 10 сентября в 04:13
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
Газета.Ru 12:55
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил линейку недорогих телевизоров
Российский бренд BQ объявил о запуске нового направления. Речь идет о производстве телевизоров.
Экономика сегодня 03:34
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Политика
США восстановили всю военную помощь Украине
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Политика
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Армия и оружие
В Крыму построят два первых российских вертолетоносца
Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Единоборства
Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжёлый жизненный урок
RT на русском 14:15
Происшествия
В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК 09 сентября в 13:44
Футбол
Каррера оценил шансы «Локомотива» на победу над «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что туринский "Ювентус" перед матчами против столичного "Локомотива" в Лиге чемпионов является фаворитом только на бумаге.
Газета.Ru 16:22
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Авто
В России появится новый внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Предполагается, что новинка Mercedes-Maybach GLS получит уникальный дизайн кузова, позволяющий с легкостью отличить внедорожник от стандартной комплектации.
Rusargument вчера в 13:20
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 09 сентября в 12:44
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Футбол
Источник: Зидан утратил доверие руководства «Реала»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны руководства клуба.
Матч ТВ 16:10